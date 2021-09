Fredag blev 9.z fejret af borgmester Karsten Søndergaard og kommunen, der gav biografbilletter til hele klassen. Foto: Egedal Kommune

9.z blev fejret: Danmarks bedste skolefilm handler om spiseforstyrrelser

Egedal - 17. september 2021 kl. 14:40 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

9.z fra Boesagerskolen i Smørum blev fredag fejret på Egedal Rådhus. Tidligere på måneden fik klassen nemlig prisen for Danmarks Bedste Skolefilm 2021 for deres film »Victorias Secret«.

Prisen blev overrakt af The Next Film, der arbejder for at fremme mulighederne for, at unge kan lave film, og for at unge filmfolk kan blive set og mødes, samt for at hæve kvaliteten og antallet af film lavet af unge.

Prisoverrækkelsen skete ved The Next Film's landsdækkende skolefilmfinale i Odense den 1. september, hvor »Victorias Secret« var nomineret til to priser. Filmen blev lavet i forbindelse med Ung Egedals tilbagevendende filmprojekt for 8. klasser i sidste skoleår, og ved gallafesten for filmen i Egedal vandt »Victorias Secret« henholdsvis Publikumsprisen og prisen for Bedste Manuskript.

- Så gik vi videre til gallaen i Odense, hvor vi blev nomineret for bedste skuespil og bedste film, og så vandt vi Bedste Skolefilm, fortæller Maja Juul Heick Hansen, der både har været manuskriptforfatter og instruktør på filmen. Hun synes, det var rigtigt spændende at være med i Odense og vinde prisen.

- Det var virkelig godt, virkelig fantastisk. Det var meget rørende, siger hun.

Filmen handler om Victoria, der har en spiseforstyrrelse, som hun har svært ved at kæmpe sig ud af alene, men heldigvis har hun en god veninde, der kan se, at hun har det skidt og gerne vil gøre noget ved det.

Maja ved ikke, hvorfor det lige blev »Victorias Secret«, der vandt prisen, for hun synes også, der var mange andre gode film, men hun gætter på, at juryen er faldet for, at den handler om spiseforstyrrelser, som mange kæmper med alene, og viser en måde at komme ud af det på ved, at der er én, der hjælper.

Med prisen fulgte et diplom og et gratis dagskursus hos Station Next, så klassen kan lære endnu mere om film.

Fredag blev klassen så hyldet på rådhuset af blandt andet borgmester Karsten Søndergaard og hans datter Trine, der er sygeplejestuderende på en afdeling for unge med spiseforstyrrelser.

- Vi fik vist vores film og mødte borgmesteren og hans datter, der fortalte om spiseforstyrrelser, og så fik vi pandekager, som han kaldte rådhuspandekager, og sodavand, fortæller Maja.

Borgmesteren roste filmen, og uddelte en lille ekstra pris i form af biografbilletter til hele klassen.

- Det var faktisk rigtig hyggeligt og også lidt stort, for det er jo borgmesteren, ik', så det var rigtig godt og meget spændende, siger Maja.

»Victorias Secret« kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=9P90ji0sER0

