Emil Fredfeldt fra 3.x synes det er sjovt at lære fra sig og ses her med en robot. Foto: Egedal Gymnasium & HF

Artiklen: 9. klasse på gymnasiet for at programmere

9. klasse på gymnasiet for at programmere

Rasmus Hjarvard Raaschou, der er lærer på gymnasiet og koordinator på naturvidenskabsfestivalen, oplyser,, at formålet var at give klassen en introduktion til det relativt nye gymnasiefag informatik samtidig med, at de lærte at programmere lysdioder og robotter ved hjælp af programmeringssproget Python.