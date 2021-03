80 boliger og 21 seniorboliger bag De Grønne Porte i ny bydel

I starten af 2022 kan de første familier gå gennem porten til deres nye hjem bag De Grønne Porte i Egedal By. Her bygger PAB 80 almene boliger og et seniorbofællesskab med 21 boliger i Egedal By.

»Her ønsker kommunen at skabe en attraktiv, klimavenlig, sund og energieffektiv by, der med spændende arkitektur og byrum inviterer til et aktivt liv. PAB glæder sig til at være med til at virkeliggøre den vision.«, skriver PAB i en pressemeddelelse.