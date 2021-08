En masse fodboldglade børn afsluttede sommerferien med en tur på fodboldskole i Ganløse. Privatfoto

80 børn tog på fodboldskole

Slagslunde-Ganløse IF bød igen i år på sin egen fodboldskole, hvor alle fik stillet fodbold-sulten og dyrket det sociale samvær

Egedal - 17. august 2021 kl. 13:40 Kontakt redaktionen

Igen i år sluttede sommerferien med en fodboldskole i Ganløse, hvor mere end 80 drenge og piger samt en række af SGIF's ungdomstrænere nød det sidste af skolesommerferien på banerne i Ganløse.

Fra mandag til fredag var der fodboldskole for U11-U14, og lørdag og søndag var der fodboldskole for de mindste.

"Vores fodboldskole er en god mulighed for at tilbyde vores unge en aktiv sommerferie. Det gælder både vores eksisterende spillere, men også børn der ønsker at stifte bekendtskab med fodbold og det at dyrke en holdsport. At have en fast sponsor som danbolig, der har kunnet sikre økonomien for en lille breddeklub, som SGIF har været en uvurderlig hjælp", udtaler klubbens formand Nikolaj Lundsteen og fortsætter:

Skal finde balancen "I en forholdsvis lille klub som SGIF forsøger vi hele tiden at finde balancen mellem at være en breddeklub og at tilbyde grundig og seriøs træning og det er på ryggen af det, vi har valgt at lave vores egen fodboldskole. Uanset ambitionsniveau er det dog vigtigst for os, at klubbens medlemmer for en mulighed for at være en del af et hverdagsfælleskab."

Fodboldskolen, der blev tilbudt med fuld forplejning, træningstøj, støvlepose og drikkedunk til en attraktiv pris, kunne også genere et pænt overskud til klubben.

"Dette var i høj grad muligt på grund af frivillige hænder og fodboldskolernes sponsorer. Der blev leveret mad fra Ganløse Kro og No 12 Cafe & Tapas, mens Spar Ganløse sørgede for frugt til pauserne. For fjerde år i streg var danbolig Stenløse/Ølstykke tøjsponsorer og prydede fodboldskoletøjet som faste støtter af lokalsporten," siger Nikolaj Lundsteen i en pressemeddelelse fra den lokale klub.