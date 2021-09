80-100 idrætsfolk demonstrerede mod fordeling af haltid: Det er bare ikke godt nok

Repræsentanter fra flere lokale idrætsforeninger var onsdag aften mødt op foran Egedal Rådhus for at markere deres utilfredshed med kommunens udspil til fordeling af hal-timer

Faklerne var tændt, og bannere med teksten "støt foreningslivet" og "hvor skal vi være" var fundet frem i regnvejret.

Onsdag aften var cirka 80-100 repræsentanter fra idrætsforeninger i Egedal samlet foran rådhuset, hvor de demonstrerede mod kommunens udspil til fordeling af hal-timer - en fordeling, som foreningerne mener vil reducere deres haltid ret så kraftigt.

“Jeg er kommet i dag for at støtte op om idrætslivet i Egedal. Vi mener, at der mangler hal-kapacitet til foreningerne og deres medlemmer. Jeg kommer selv fra HØJ Håndbold, hvor vi ikke kan få tingene til at gå op, fordi der ganske enkelt mangler plads. Kommunen har længe kendt til foreningernes pladsmangel, så det nye udspil til fordeling af haltid er en lappeløsning,” sagde Jesper Fredin fra HØJ.

Også Pia Kofoed-Hansen fra Ølstykke Gymnastik Forening var mødt op for at råbe vagt i gevær.

"Jeg er kommet for at sige, at nu må det være slut. Vi er flere foreninger, som ikke længere kan acceptere, at vi bliver glemt og ladt i stikken. Til næste år ryger vi ud af Stengårdsskolen i Ølstykke, hvor jeg har undervist vores gymnaster i 22 år. Vi bliver smidt ud af som et led i en større rokade. I dag har vi 22 timer på Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Nu er der lagt op til, at vi får otte timer. Det er bare ikke godt nok," sagde Pia Kofoed-Hansen, som fik opbakning fra David Buchholdt fra Ølstykke Skytteforening.

"Jeg støtter den sag, som de øvrige idrætsforeninger kæmper for. Vi er selv en stor del af rokaden, og til maj næste år skal vi være ude af Toftehøjskolen for at blive en del af det nye idrætsområde i Ølstykke, men processen går alt for langsomt. Vi ved ikke, hvor vi skal genhuses, og vi ved ikke, hvornår de nye rammer står klar. Vi har hørt december 2022, men vi savner en klar plan," lød det fra David Buchholdt.

Hvis de mange idrætsfolk havde håbet på at se byrådsmedlemmerne i regnen foran rådhuset, så blev de skuffede. Politikerne sad nemlig i møde, men inden byrådsmødet valgte demonstranterne at stille kritiske spørgsmål til byrådet, som blev besvaret af borgmester Karsten Søndergaard (V).

"Ingen ønsker afvikling af idrætslivet. Det ligger helt fast, men der er ved at blive udarbejdet et scenarie for flytningen af de foreninger, som holder til på Toftehøjskolen. Det scenarie vil Folkeoplysningsudvalget kigge på den 11. oktober. Her håber jeg, at vi finder en løsning. Kan vi ikke det, så må vi finde ud af, hvad vi så gør, men jeg har en tro på at vi finder en løsning på de kapacitetsudfordringer der. Jeg vil også gerne slå fast én gang for alle - ingen får reduceret deres haltid med 66 procent," lød det fra Karsten Søndergaard.