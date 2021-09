En IT-svinder var tirsdag eftermiddag på spil, da han fik en ældre dame fra Stenløse til at udlevere personlige oplysninger. Foto: Picasa

78-årig udsat for bedrageri: "Forbrugslån for 98.000 kroner"

Ældre dame fra Stenløse udleverede Nem-ID-oplysninger samt kreditkortoplysninger til en mand, der udgav sig for at være fra politiet i Hillerød

Egedal - 08. september 2021 kl. 12:02

Tirsdag klokken 15.48 anmeldte en 78-årig kvinde fra Stenløse, at hun en times tid forinden var blevet ringet op af en mand, der påstod at ringe fra Hillerød Politi.

Manden i telefonen fortalte, at der var blevet optaget et forbrugslån i kvindens navn på 98.000 kroner, og at han skulle bruge kvindens Nem-ID-oplysninger samt kreditkortoplysninger for at annullere lånet, hvorfor kvinden udleverede dette til ham.

"Efter telefonsamtalen blev kvinden mistænksom og kontaktede derfor Nordsjællands Politi, der kunne afkræfte, at kvinden var blevet ringet op af en medarbejder fra det hedengangne Hillerød Politi. Derefter skyndte hun sig at spærre kreditkort, Nem-ID og lignende. Der skal lyde ros til kvinden for hurtigt at reagere på sin mistanke," lyder det fra Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Nordsjællands Politi minder i den forbindelse om, at hverken politiet eller andre myndigheder kunne finde på at ringe og bede om at få udleveret den slags personlige oplysninger.