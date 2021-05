Sådan her kan lys-projektet komme til at se ud i Ølstykke. Her er er der valgt lyssøjler på stier om aftenen. Foto: Visuel tegning fra Egedal Kommune

750 meter lang lysskulptur er på vej

Derudover forventes det, at Egedals økonomiudvalg i denne uge frigiver en bevilling på 261.500 kr. fra den såkaldte kunstpulje, ligesom kommunens administration har indgået aftale med en ekstern fundraiser om at udarbejde op til 15 fondsansøgninger for en totalpris på 30.000 kr.

"Vi har mange tunneller i Ølstykke, som i dag fremstår kedelige og ikke særlig tryghedsskabende. Det vil vi gerne lave om på, for vi har rigtig mange børn og unge, som cykler for at komme til og fra en fritidsaktivitet. Dette projekt er en kærkommen lejlighed til at sikre mere lys og dermed også mere tryghed på vores stier. Når vi samtidig kan kombinere det med noget kunst, så er det værd at gå videre med. Det er jo også vores håb, at interesserede vil kigge forbi for at se sammenhængen mellem lys og kunst," siger Bo Vesth, der understreger, at projektet vil være "sikret" mod graffiti.