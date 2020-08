74-årig kvinde fundet i god behold

Kvinden, der er ude af stand til at tage vare på sig selv, gik fra plejecenter Engbo i Ølstykke tirsdag klokken 17.31, men onsdag 09.29 kunne Nordsjællands Politi udsende sms om, at hun var fundet, og takke for hjælpen med at finde hende..