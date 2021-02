Holdet med det kreative navn 'Enhjørninge-prutterne' gik 524.939 skridt i løbet af ugen og vandt dermed store is fra Peter Beier Chokolade. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 6.a fra Ganløse Skole gik til Rom og fik isvafler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

6.a fra Ganløse Skole gik til Rom og fik isvafler

Egedal - 06. februar 2021 kl. 10:39 Kontakt redaktionen

Forældrerådet i 6.a på Ganløse Skole har gennem nedlukningsperioderne prøvet at holde forskellige sociale arrangementer for klassen for at opretholde det sociale miljø i klassen.

Og den seneste en idé fik i den grad eleverne op af stolene og ud på veje, fortove og stier i Ganløse og omegn.

Her skulle klassen tilsammen gå 1.250.000 skridt - svarende til 10.000 skridt per elev per dag - fra mandag morgen til fredag eftermiddag i uge 4.

Fritime og gratis is Lykkedes det at nå op på det antal skridt, lovede klassens matematiklærer at give dem en fritime, hvor de kunne hygge sig sammen.

Klassen blev delt op i hold på fem elever, hvor det vindende hold desuden fik en stor vaffelis hos Peter Beier Chokolade i Egedalcenteret. Den elev, der på en uge havde gået flest skridt, fik samtidig en kasse med iskugler med hjem.

Hver aften skulle eleverne sende deres skridt for dagen ind i en facebookgruppe, og her var det fredag eftermiddag tydeligt, at holdet 'Enhjørninge-prutterne' var rendt med sejren med 524.939 skridt. Den elev, der havde gået allerflest skridt var Christian med 184.112 skridt.

Total set havde 6.a gået 1.931.829 skridt - en distance, der med deres skridtlængde svarer til en gåtur til Rom!

Vil med i Stafet for Livet

Successen med gå-konkurrencen i 6.a er nu blevet bredt ud til resten af lærerne på Ganløse Skole og flere klasser er allerede ude og gå.

Men det stopper ikke der. Planen er, at 6.a nu tilmelder et hold til Stafet for Livet - Egedal 12.-13. juni.

Igen i år bliver det en begivenhed, hvor man ikke mødes ved Smørum Kulturhus, men i stedet går eller løber rundt, hvor man bor.

Klassen vil ud over deres tilmeldelsesgebyr, som går til Kræftens Bekæmpelse, prøve at få forældre, bedsteforældre, virksomheder mm. til at give et beløb per gået km for at samle endnu mere ind.

Skulle andre have fået lyst til at følge 6.a.'s eksempel kan man tilmelde sig på stafetforlivet.dk/egedal. jesl