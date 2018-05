Se billedserie 5.b stiller op som Team Løvehjerte i Stafet for Livet Egedal for at hjælpe klassekammeraten Valdemar (midt i billedet). Han har leukæmi, og klassekammeraternes støtte betyder meget for ham. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

5.b går Stafet for Livet for Valdemar med leukæmi

Egedal - 26. maj 2018 kl. 05:12 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Stafet for Livet Egedal afvikles lørdag-søndag den 9. og 10. juni, så er Valdemar fra 5.b på Balsmoseskolen en af de kræftramte fightere, der går den første omgang ved Smørum Kulturhus, men han kommer ikke til at gå stafetten alene. En stor del af de 26 elever i hans klasse stiller nemlig op for Team Løvehjerte som et stærkt symbol på den støtte, Valdemar og hans familie har fået af både elever, forældre og lærere i klassen under hans sygdomsforløb.

I maj sidste år »ramlede verden« for familien Cimarosti i Smørum, da Valdemar fik konstateret leukæmi, men fra starten har familien med mor Lena, far Daniel, Valdemar og hans storebror og lillesøster valgt at være åbne om sygdommen og lige fra starten har de mødt stor omsorg fra alle i og omkring Valdemars klasse.

- Få dage efter jeg havde fået kræft, så kom mine seks bedste venner ind med gaver til mig. Nogen af dem græd, og jeg græd også, men så begyndte vi at hygge os, siger Valdemar, der også efterfølgende har haft Mikkel og Jonathan fra klassen med som ambassadører, når han skulle have en højdosis kemo på hospitalet.

- Lige nu er jeg inde hver anden måned, og jeg mangler to, men før i tiden kom jeg ind hver anden uge, fortæller Valdemar til Frederiksborg Amts Avis.

Da han begyndte at komme hjem hver anden dag, så kom vennerne også på besøg, og deres forældre lavede en madordning, så Valdemars forældre ikke skulle tænke på det.

Hjemme i klassen har klasselærer Irene Rasmussen også været inddraget fra starten. Hun aftalte blandt andet med eleverne, at de skulle skiftes til at skrive til Valdemar, når han var for syg eller træt til at komme i skole, og Valdemar er meget glad for klassekammeraternes støtte.

- Det betyder meget. Nogen af dem har jeg kendt hele mit liv, og mine venner er meget vigtige for mig, siger han.

Så når Valdemar går fighterrunden lørdag den 9. juni, så står 5.b også klar til at gå så meget, de kan. Eleverne tager hver morgen en kilometer ruten rundt om skolen, så de skulle være i god form, men det er ikke sikkert, at de 11-12-årige ben kan klare at gå et helt døgn, som stafetten lægger op til.

- Der er nogle forældre, der har budt ind og sagt, de godt vil løbe om natten, siger Irene.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 26. maj.