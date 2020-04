Se billedserie Eleverne starter og slutter dagen med indgangs- og udgangsplanke. Foto: Allan Nørregaard

5.a er nu 5. kirkeklasse

Egedal - 22. april 2020 kl. 05:29 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter genåbningen af Veksø Skole i sidste uge er 5.a blevet til 5. kirkeklasse med fast base ved Veksø Kirke og Sognehus.

Da statsminister Mette Frederiksen bebudede, at elever fra 0. til 5. klasse igen kunne komme i skole, var Veksø Skole nemlig særligt udfordret på pladsen.

Sidste sommer brændte en tredjedel af skolen, så skolens 5. og 6. klasse har haft lokaler i Veksø Multihal hele skoleåret. Og da skolen skulle i gang igen efter Corona, skulle næsten alle skolens elever fordeles endnu mere for at overholde myndighedernes retningeslinjer, og hvor store skoler med op til 9. klasse har flere lokaler at fordele eleverne på, så havde skolen i Veksø kun ledige lokaler fra en enkelt 6. klasse, der ikke skulle møde op. Så da 3. klasse skulle have lokale i multihallen, var der udsigt til, at 5. klassen skulle flyttes til Lærkeskolen i Stenløse, men så trådte klassens lærere Anette da Cruz og Joachim Tørner i aktion og kontaktede præst og formand for menighedsrådet og fandt en lokal løsning.

- Det er så helt fantastisk ved Veksø, at skolen er virkelig en vigtig del af lokalsamfundet, og det betyder, at alle hjælper, konstaterer Anette da Cruz, der også med glæde fortæller, at en far har stået og snedkereret skriveunderlag i træ til alle skolens elever, så de har noget at lægge deres hæfter på, når de skal skrive i dem udendørs.

Så i torsdags mødte 5. kirkeklasse igen efter skole, og da der stod statistik på pensummet, har de været på kirkegården for at lave statistik på levealderen på de afdøde. I kirken er der kigget på ligninger i stedet for lignelser og klassen har også været på historisk byvandring.

Desuden starter de 24 elever med fælles indgangs- og udgangsplanke, inden de bliver delt i to hold, for lidt fysisk aktivitet er med til at gøre det lettere at holde fokus i omgivelser, hvor det er lettere at blive distraheret end i et kedeligt klasselokale, mener lærerne.

- Det går fantastisk. Vi har fået dem tilbage, og de er så glade for at komme i skole igen og vi er så glade for at få dem, siger Anette