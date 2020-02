55 nye lejeboliger blev revet væk

Selv om 55 nye lejligheder i Egedal By først skal så klar til juli, så kan 2E Bolig, der står for udlejningen, allerede melde: Alt udlejet.

Interessen for boligene, der er første etape af et større byggeri, overrasker ifølge en pressemeddelelsen mægler hos 2E Bolig Kenneth Zangger.

- Vores egne forventninger til det fantastiske projekt i Egedal Stationsby var store, men interessen for at bo til leje i den nye attraktive bydel var endnu større, end vi forventede, så det er vi selvfølgelig mega glade for. Og dertil kommer, at vi også allerede har solgt 45 procent af ejerlejlighederne i Etape , fortæller han.