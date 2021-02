50 år i samme lokaler

Her mødte 15 mennesker op til stiftende generalforsamling den 13. februar 1971, hvor P.A. Kristiansen bød velkommen og blev valgt til dirigent. Han redegjorde for det hidtidige, forberedende arbejde med at oprette en skytteforening, og der var almindelig tilslutning til at oprette Ølstykke Skytteforening, oplyser den nuværende forening i en pressemeddelelse.