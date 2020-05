Set ud fra udgangspunktet på 48,7 millioner, synes borgmester Karsten Søndergaard (V) resultatet på 19,9 millioner er til at leve med, selv om det stadig er mange penge. Foto: Allan Nørregaard

48,7 millioner er blevet 19,9 i ny udligningsreform

Egedal - 05. maj 2020 kl. 13:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Egedal Kommune stadig ligger på en 12. plads på listen over de kommuner, der skal betale mest, så bliver den nye aftale om udligningsreformen ikke så dyr for kommunen som den, regeringen præsenterede i januar. Dengang stod kommunen til at skulle betale 48,7 millioner kroner, men efter forliget mellem S, V, R, SF og Alternativet lyder ekstraregningen nu på 19,9 millioner kroner.

Så det har kommunens borgmester Karsten Søndergaard (V) det lidt todelt med.

- Jeg er jo superglad for, at udgangspunktet på 49 millioner ikke er besluttet, for det er en katastrofe. Et resultat på 19,9 millioner er bestemt til at leve med, så jeg er superglad for, at Venstre gik ind i forhandlingerne og landede en aftale med regeringen med et noget andet tal, siger han.

Men når det er sagt, så synes han 19,9 millioner kroner er mange penge oveni de cirka 480 millioner, kommunen betaler i forvejen.

- Det er penge, som borgerne i Egedal skal betale ekstra, og det er jeg ærgerlig over, siger han.

Han har stadig svært ved at se, at Egedal Kommune, som har en skat, der er højere end landsgennemsnittet, og et serviceniveau på middel og nogen steder under skal betale 20 millioner kroner mere, men med et udgangspunkt på næsten 49 millioner havde han heller ikke forventet, at tallet ville komme ned på nul.

- I forhold til udgangspunktet er det et tal, vi kan finde en løsning på, og det gør vi også, siger han.

Hvordan vil han endnu ikke komme med et bud på, for det afhænger også af, hvad Coronakrisen kommer til at koste.

- Det er vi nødt til at kigge på, når vi for alvor skal til at lave budgettet, siger han.