En 48-årig mand fremstilles tirsdag klokken 13 i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, sigtet for brandstiftelse i en villa i Smørum mandag.

48-årig fremstilles for brandstiftelse

En 48-årig mand, der mandag eftermiddag blev anholdt for brandstiftelse på Hvedevej i Smørum, fremstilles tirsdag klokken 13.00 i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ved retten i Hillerød.

Det er tidligere fremgået, at Nordsjællands Politi sigter den 48-årige efter den alvorlige bestemmelse i straffeloven om brandstiftelse §180.

Det er den paragraf, som drejer sig om, at brandstifteren er klar over, at andres liv kommer i overhængende fare.