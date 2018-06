Se billedserie Foto: Egedal Fotoklub

400 løb Landsbyløbet i sommervarmen

Egedal - 04. juni 2018 kl. 09:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 400 løbere - heraf 80 børn - deltog, da Stenløse Ølstykke Atletik og Motion, SØAM, i lørdags afviklede Landsbyløbet i og omkring Smørum. Deltagerne kunne vælge imellem fem og 10 kilometer samt halvmaration og børneløbet på 3,2 kilometer.

»Det blev en varm, varm dag både for de mange løbere og for alle hepperne. Sommerdagens temperaturer sneg sig helt op på de 30 grader, og da der samtidig næsten ingen vind var, blev det en hård løbetur »i svedekassen«. Særligt distancerne hvor turene gik ud i de små landsbyers ret kuperede landskab blev i bunden af bakkerne en hård omgang. Men alle løbere klarede sig godt igennem udfordringen.«, fortæller Helle Bidstrup, der er formand for SØAM i en pressemeddelelse.

»SØAM havde heldigvis taget højde for det varme vejr, og der var stillet mange depoter op. På dagen blev der ydermere indsat et ekstra depot med vand, energidrik og frugt, så væske- og energibalance kunne holdes stabil, ligesom der hurtigt blev indkøbt salttabletter som løberne kunne hente inden start. SØAM havde også allieret sig med en sygeplejerske - en af SØAM's løbere som til daglig er hjertesygeplejerske - og hun kørte gennem hele løbet frem og tilbage på de to længste distancer og holdt øje med løbernes tilstand.«, fortsætter hun.

I start-/målområdet havde SØAM lavet aftaler med lokale foreninger, som sørgede for aktiviteter for løberne og deres familier. Der var således både mulighed for ponyridning, et mini-sprint-orienteringsløb, massage af de trætte ben og en bordtennisdyst.

Landsbyløbet er tilbage lørdag den 1. juni 2019, oplyser Helle Bidstrup.