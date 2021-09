De lokale forfattere Rie Skovgaard fra Smørum og Susanne Lykke fra Ølstykke er gået sammen om at lave Egedal Bogfest den 30. oktober. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: 40 forfattere til bogfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

40 forfattere til bogfest

Egedal - 27. september 2021 kl. 05:18 Af Annemette Jensen Kontakt redaktionen

Med 40 forfattere indenfor så forskellige genrer som romaner, fantasy, krimi, digte, syltning eller filosofi med børnene, bliver der noget for enhver smag, når de lokale forfattere Susanne Lykke og Rie Skovgaard inviterer til en lige så lokal Egedal Bogfest.

Bogfesten holdes for allerførste gang lørdag den 30. oktober fra klokken 10.30-15 på 1. sal i Smørum Idrætscenter på Flodvej 62 i Smørum.

Ideen fik Susanne fra Ølstykke og Rie fra Smørum, da de under Coronakrisen i foråret holdt deres ugentlige online skrivemøde og fik sat fælles tanker på den lokale bogmesse, der havde rumsteret længe hos dem begge.

De 40 forfattere ved Egedal Bogfest De 40 forfattere står på følgende stande på Egedal Bogfest.

1. Lykke Lindbo

2. Martin Willer

3. Annette Terp Gomez Iglesias

4. Birthe Johansson

5. Charlotte Heje Haase

6. Mette Sejrbo

7. Seema Suchdev Wrisberg

8. Simon Wrisberg

9. Estrid Dyekjær

10. Helena Grayston

11. Marianne Nielsen

12. Lise Hillarius Rønsch

13. Thomas C. Krohn

14. Eva Ehler

15. Christina Lassen-Andersen

16. Heidi Bobjerg

17. Anne Charlotte Frobenius

18. Line Sølvhøj Johansson

19. Kristine Camille Sommer

20. Niels Roed

21. Hannah Lie

22. Thomas Alexander Jensen

23. Martin Levdanski Witt

24. Helle Simonsen

25. Cecilie Overby

26. Anne Hjælmsø

27. Birgitte Jørkov

28. Monica Lyllof

29. Anette Jahn

30. Wenche Thinnesen Vogtmann

31. Susanne Lykke

32. Rie Skovgaard

33. Tanja Bisgaard

34. Martin Davidsen

35. Joan Dansberg

36. Mikkel Vendelbo

37. Malin Lindeblad Kadijevic

38. Kat L. Lassen

39. Pernille Juhl

40. Jesper Riel I en pressemeddelelse peger Rie Skovgaard på, at de fleste bogmesser har forlagene i fokus, og det kræver ofte en dyr adgangsbillet at komme ind.

- Vi savnede en messe, hvor forfatteren er mere synlig og tilgængelig, og hvor gæster fra fri adgang, tilføjer Susanne Lykke, så det får Egedal nu.

Men for at sikre gratis adgang, har det været vigtigt at holde omkostningerne nede til for eksempel lokaleleje, og der har de to initiativtagere fået hjælp fra Egedal Erhverv, som de begge er aktive medlemmer af.

Som lokal forening har Egedal Erhverv mulighed for at låne lokaler af kommunen, så den sikrede, at Egedal Bogfest 2021 kommer til at foregå i Smørum Idrætscenter.

Med lokalet på plads kunne arrangørerne begynde at kontakte forfattere, og via deres eget netværk og Egedal Bibliotekerne har de fundet lokale forfattere, så i alt syv Egedal-forfattere deltager i Egedal Bogfest. Udover Susanne og Rie selv er det Niels Roed, Thomas C. Krohn, Martin Willer, Mette Sejrbo og Anne Hjælmsø.

- Det er faktisk meget godt af Egedal, konstaterer Susanne. De øvrige forfattere kommer fra hele landet.

Oprindeligt havde de forestillet sig, at der skulle være 30 forfattere med, men den sidste invitation var endnu ikke sendt, før den første tilmelding var i hus.

- Det var helt vildt. Messenger bimlede og bamlede. Vi blev simpelthen så glade. Vi kunne bare mærke, hvordan de andre forfattere ligesom os har savnet det her fællesskab, fortæller Susane , og så reviderede de deres standplan.

- 30 pladser var jo slet ikke nok. Interessen var simpelthen overvældende, konstaterer Rie, og selv om de fik presset 10 forfattere mere ind, så har de alligevel måttet sige nej til en del, der også gerne ville have været med.

Så de har allerede bestemt, at Egedal Bogfest bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Men først vil de lige se, hvordan dagen forløber, om der er behov for justeringer og måske et endnu større lokale næste år.

Indtil videre kan interesserede læse om de 40 deltagende forfattere på www.egedalbogfest.dk. Medlemmerne af Egedals nye børnekulturklub, der holder lukket møde på Smørum Bibliotek samme lørdag , får også mulighed for at gå over til Egedal Bogfest i nabobygningen.

- Uden at røbe for meget, så vil der også denne dag være noget særligt, der binder kulturklubben og bogfesten sammen, bebuder Rie i pressemeddelelsen.