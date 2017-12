40 år med julemarkedstraditioner

- Vi holder julemarked for at tjene penge, så vi kan give spejderne fede oplevelser, fortæller hun, som oplyser, at Stenlænderne sendte over 80 spejdere afsted til dette års sommerlejr i Sønderborg med omkring 40.000 deltagere, men at de har valgt at holde deres egen lejr i 2018 for at styrke sammenholdet.