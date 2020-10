37 udstiller i kulturhus

Under udstillingen vil der som sædvanlig være et lotteri, hvor man kan vinde et beløb til køb af et af de udstillede kunstværker. Lotteriet trækkes onsdag den 28. oktober klokken 17, og vinderne får direkte besked. De har således torsdagen til at bruge det vundne beløb til indkøb på udstillingen, hvor man også vil kkunne købe værker i et »Her og nu salgs«-marked.