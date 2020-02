36 lejligheder revet væk

Interessen for at leje en af de kommende boliger i Egedal By er stadig stor, og søndag måtte 2E bolig melde alle 36 lejligheder i Etape 2 udlejet efter kun to timers åbent hus. Det er ifølge en pressemeddelelse fra 2E Group en interesse, som mæglerne fra 2E bolig ikke har oplevet før.