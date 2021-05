3. klasser såede blomster til bier på en hektar

3.a og 3.b fra Søhøjskolen i Ølstykke hjalp både bierne og Egedal Kommune, da de fredag såede blomster på en mark ved Dam Holme i Egedal By.

»Børnenes indsats på jordmarken vil med tiden blive en smuk og vild blomstereng. At arbejde for bierne er både smukt og mange penge værd: Danmarks Biavlerforening anslår, at værdien af de danske biers bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør en milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter, der giver føde til fugle og vildt. Også haveejerne nyder godt af de flittige biers bestøvning.«, fremhæver kommunen.