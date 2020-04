Torsdag morgen var byrådet samlet virtuelt til et ekstraordinært møde, hvor politikerne fremrykkede anlægsprojekter for 27,5 millioner og mødet sluttede med, at 12 kameraer hos byrådsmedlemmer blev tændt, så dem, der var på kunne vinke. Foto: Annemette Jensen

27,5 millioner ud i krisehjælp

På et ekstraordinært virtuelt møde, som blev livestreamet på kommunens hjemmeside og Facebookside besluttede et enigt byråd torsdag morgen at fremrykke anlægsprojekter, sådan som regeringen torsdag i sidste uge åbnede mulighed for for at hjælpe erhvervslivet bedst muligt gennem Corona-krisen.

- Vore administration har arbejdet rigtigt hurtigt, så tak for det, konstaterede borgmester Karsten Søndergaard (V) om, at det foreløbig er lykkedes administrationen at finde projekter for sammenlagt 27,5 millioner kroner.

- Det er superfint, at vi på den måde kan være med til at hjælpe økonomien på gled, fastslog han, og det var der bred enighed om i byrådet.

Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) roste også administrationen for rigtigt flot arbejde, og håber, at de penge, der alligevel står i systemet, kan være med til at give erhvervslivet et løft.

Jens Skov (SF) glædede sig også.

- Tænk hvis vi ikke havde anlægsrammen, så kunne vi bestemme selv, sagde han.

Formanden for Kultur- og Erhvervslivet Charlotte Haagendrup (K), som vidste, at borgmesteren har været i tæt dialog med erhvervlivet, håber også , at nogle af kommunens virksomheder kan få glæde af det, og Karsten Søndergaard oplyste, at der heldigvis er tale om opgaver i en størrelse, som lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på.

Rikke Mortensen (R) kaldte det rettidig omhu og gav det fuld opbakning fra de radikales side, og hendes partifælle Helle Nielsen tilsluttede sig også, selv om hun var lidt i tvivl om, at det er anlægsbranchen, der har mest brug for støtte nu.

- Umiddelbart tænker jeg, at der er andre brancher end anlægsbranchen, der er klemt, sagde hun, men Karsten Søndergaard slog fast, at det regeringen har åbnet op for er anlægsudgifter, og så vil det typisk være anlægsbranchen, der får glæde af det.

Peter Hemmingsen (DF) advarede mod at tro, at beslutningen kun kommer til at gavne erhvervslivet i Egedal, for en masse af projekterne skal i EU-udbud, men til gengæld kan det gavne de håndværkere, der pendler ud af kommunen til for eksempel Næstved, for hvis deres firma får ordren, så kan de pendle tilbage igen.

- Så på den måde vil det gavne alle, og om ikke andet, så gavner det hele landet, sagde han.

Løsgænger Ulrik John er også helt sikker på, at beslutningen vil gavne erhvervslivet i både Egedal Kommune og hele landet, og så er det også til glæde for borgerne.

- De tiltag vi gør her, er noget borgerne har og får stor glæde af i hverdagen, at skolerne bliver bedre og bygningerne vedligeholdt, sagde han.

Ole Hovøre (V) var imponeret at administrationen.

- Vi sad for under en uge siden med en oversigt på 13 milioner og på bare fire døgn faktisk hen over en weekend blev der fundet yderligere 14, roste han.

Ib Sørensen (S) roste også, at der er fundet penge på områder, som kan løfte virksomhederne og holde beskæftigelsen, så han opfordrede virksomhederne til at holde på medarbejderne og gribe chancen.

- Hvis virksomhederne ikke griber den, så bliver pengene bare stående på vores konto, fastslog han.

Formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) fortalte, at hun siden regeringens beslutning om at løfte anlægsloftet har fået en del spørgsmål om, hvorvidt kommunen så kommer i gang med de store ombygningsprojekter på skolerne, men selv om der ligger nogle delprojekter i mindre skala indenfor de 27,5 millioner, så kræver de hely store projekter i Smørum og Ølstykke andre processer, strategiske samarbejdspartnere og decentral involvering.

- Det er ikke noget vi kan nå og forcere og slet ikke afslutte i 2020, så jeg tænker, at med listen her har administrationen fundet det, vi kan nå, sagde hun.

Niels Lindhardt Johansen (K) ville også gerne have kommenteret beslutningen, men på grund af tekniske problemer, måtte borgmesteren opgive at få ham igennem, og et enigt byråd vedtog fremrykningen af anlægsprojekter.

Under debatten roste Rikke Mortensen (R), at kommunen har inviteret til et virtuelt møde for erhvervlivet via Facebook fredag den 3. april klokken 11-12. Her kan virksomhederne stille spørgsmål til borgmesteren, administrationen og Erhvervshuset.

- Så vi forsøger virkelig at holde hånden over dem, som mærker den her Corona-situation, sagde Karsten Søndergaard.

Hele det virtuelle byrådsmøde kan stadig ses her https://da-dk.facebook.com/egedalkommune