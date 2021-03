På Bohlberg.dk kan Egedal-borgerne ganske gratis finde nogen at mødes med om fælles interesser. Foto: Allan Nørregaard

2650 borgere kan finde hinanden i fællesskab

Egedal - 24. marts 2021 kl. 10:19 Kontakt redaktionen

Med 2650 tilmeldte borgere kan Egedal Kommune konstatere, at tilbuddet til borgerne om at de kan opbygge netværk og forebygge ensomhed via den digitale platform Boblberg er blevet en kæmpesucces.

Egedal Kommune tilmeldte sig det digitale mødested Boblberg før jul, og siden har det været gratis for alle kommunens borgere at oprette en profil på Boblberg.dk. At 2650 borgere har gjort det tolker borgmester Karsten Søndergaard (V) som et tegn på, at der er et stort behov for fællesskab og netværk i en meget anderledes tid.

- Det er jo fantastisk, at så mange mennesker har meldt sig til, når vi har valgt at sætte ind for at forebygge ensomhed og gerne ville have et alternativ til, hvor folk kan mødes og opbygge netværk, når nu verden er så lukket. Jeg tolker det som om, at behovet i den grad er der, i den her lidt mærkelige tid. Og så er det jo meget vigtigt, at vi netop har et tilbud, hvor man kan forsøge at skabe sociale relationer og mødes over nogle fælles interesser, siger han i en pressemeddelelse.

»De tilmeldte Egedalborgere søger fælleskaber gennem mange forskellige aktiviteter. Nogle er interesserede i at gå fælles ture med hundene, andre søger blot fæller til en almindelig gåtur. Nogle søger direkte efter enten en ven eller veninde, til et tættere bekendtskab. Enkelte er interesserede i lidt ældre for form fællesskaber, de søger nemlig en penneven til at skrive med. Men der er også ensomme borgere, som blot ønsker nogle at tale med.«, fremgår det.

Borgerne i Egedal har da også adgang til »SnakSammen«, som er udviklet af Boblberg og Røde Kors under coronapandemien. Det er et gratis online-tilbud til borgere, der ønsker nogen at snakke med, når man ikke kan mødes fysisk, hvor frivillige fra Røde Kors fungerer som en slags digitale besøgsvenner via video på enten pc, tablet eller smartphone.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget er rigtig glad for, at kommunen har tilmeldt sig Bohlberg, som hun både hun og flere borgere, som hun er blevet kontaktet af, har ønsket sig.

- Så det er dejligt, at vi nu kan se, at det bliver brugt, og så mange har taget platformen til sig. Vi har i kommunen sat stor fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, og Boblberg er et godt værktøj til at styrke den mentale sundhed blandt borgerne. Jeg håber, at det bliver endnu mere udbredt, i det omfang der er brug for sociale fællesskaber. Vi er alle coronatrætte og savner selskab, siger hun i pressemeddelelsen.

Al aktivitet på Boblberg.dk er drevet af brugerne. Indtil i dag har har 350.798 tegnet et medlemskab hos Boblberg, hvor trafikken generelt tredoblet siden coronaen brød ud, fremgår det af pressemeddelelsen.