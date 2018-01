26-årig narkobilist fik beslaglagt bil

Betjentene sigtede bilisten for at have indtaget euforiserende stoffer. Desuden blev han sigtet for at have kørt bil, selv om han var frakendt kørekortet, og da det nu er sket mindst tre gange, blev bilen desuden konfiskeret, fortæller politikommissær Lars Baune Nielsen, Nordsjællands Politi.