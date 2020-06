Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: 240 indsatte i arresthus kan stige til 400 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

240 indsatte i arresthus kan stige til 400

Egedal - 13. juni 2020 kl. 04:52 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der på finansloven er afsat penge til et arresthus med i alt 240 indsatte, så kan et kommende arresthus i Egedal blive udvidet til op til 400 indsatte.

Det fremgår af den fælles hensigtserklæring, som administrationen har udarbejdet i samarbejde med Kriminalforsorgen.

»I planlægningen tages der udgangspunkt i, at behovet er stigende, således, at det planlagte byggeri kan udvides til 320 eller 400 indsatte. Kriminalforsorgen har beregnet det nødvendige bygningsareal til 26.000 etagemeter ved 240 pladser og 41.000 etagemeter ved 400 pladser.«, står der.

Hensigtserklæringen skal danne grundlag for en eventuel kommende beslutning hos begge parter om, hvorvidt arresthuset skal realiseres, men ingen af parterne har bundet sig til at træffe en endelig beslutning om det.

Det forudsætter, at Kriminalforsorgen indgår en købsaftale på det nødvendige grundstykke, og at byrådet vedtager et plangrundlag, der gør det muligt og godkender de nødvendige anlægsbevillinger.

Af hensigtserklæringen fremgår, at begge parter er forpligtede til at handle grunden til markedspris ud fra en vurdering, men det præcise areal, der skal handles, er endnu ikke fastlagt.

Kriminalforsorgen skal meddele, hvor stort areal, de ønsker at købe inden købsaftalen indgås, og den skal også bistå kommunen med nødvendige illustrationer til byrådets behandling.

Parterne er enige om, at der ønskes et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet i det ydre udtryk og et byggeri, der indpasser sig i det kuperede landskab.

Udgangspunktet er, at kommunen ønsker et byggeri i maksimalt to etager dog med mulighed for at bygge tre etager, hvor det kan indpasses i landskabet, og det skal Kriminalforsorgen planlægge efter.

Byggeriets ydre sikkerhed består af en seks meter høj betonmur omkring arresthuset og i 40-50 meters afstand fra betonmuren opføres et fire meter højt trådhegn. Udenfor trådhegnet etableres en ydre sikkerhedszone på 20-50 meter, fremgår det af hensigtserklæringen.

Når byrådet har besluttet, hvilke funktioner, der skal være mulige i området, skal Egedal Kommune udarbejde en helhedsplan, der disponerer arealet.

Kriminalforsorgen skal levere det nødvendige arbejde og udarbejde forslag til kommuneplan og lokalplan.