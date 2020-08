22-årig sigtet for bedrageri med Corona-hjælpepakker for 2,5 mio

En 22-årig mand fra Kalundborg er idag blevet anholdt og sigtet for bedrageri med Corona-hjælpepakker for 2,5 mio. kr. ved at søge om uberretiget lønkompensation til to firmaer i Ølstykke.

Han fremstilles ved retten i Hillerød senere i dag. Der begæres lukkede døre.