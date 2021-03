22-årig kørte uden kørerkort

En aftenkøretur på Frederikssundsmotorvejen omkring Smørum endte med en sigtelse for kørsel uden kørekort for en 22-årig mandlig bilist. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Den 22-årige havde sat sig bag rattet uden forinden at have erhvervet sig et kørekort, og da en patrulje klokken 21.38 standsede manden, blev hand erfor sigtet for kørsel uden førerret.