Send til din ven. X Artiklen: 200 boliger på Toftehøjgrunden et skridt nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

200 boliger på Toftehøjgrunden et skridt nærmere

Flertal sender udviklingsplan videre

Egedal - 12. marts 2021 kl. 13:08 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Den fremtidige anvendelse af Toftehøjgrunden i Ølstykke er efter alt at dømme ét skridt nærmere en endelig afklaring.

Et flertal i Planudvalget anbefalede nemlig at godkende udviklingsplanen for den tidligere skolegrund og at lægge den til grund for at sætte gang i en lokalplan.

"Det betyder, at vi kan køre videre ad det planlagte spor, så vi om otte måneder efter planen står med en lokalplan, der står på et rigtig solidt grundlag. Det er et enstemmigt byråd, der har stået bag opgavebeskrivelsen til udviklingsteamet, som i min optik har ramt skiven rigtig godt i forhold til ønskerne, og der har været en god inddragelse af borgere allerede inden udarbejdelsen af lokalplanen. Så jeg forventer helt afgjort, at lokalplanen er på plads, inden kommunalvalget," lyder det fra udvalgsformand Ib Sørensen (S).

Udviklingsteamet blev i juni efter et udbud valgt på deres tanker om et bofællesskabskoncept med 206 boliger, et fælleshus og tilknyttede værter, der hjælper med at understøtte aktiviteter i området, der også skal rumme bl.a. fodboldbane, legeplads og stier.

"Og man skal huske på, at det her er en del af en 10-årig plan til 1,2 milliarder kroner. Det vil ikke være anvarligt af os som byråd, hvis ikke vi tager ansvaret for at planlægge langsigtet og også gennemføre planerne. Det er ikke en opgave, man skal skubbe videre til et nyt byråd," siger Ib sørensen til Lokalavisen.

Ikke enigt udvalg Det var dog ikke et enigt Planudvalg, der anbefalede at gå videre med udviklingsplanen for skoelgrunden og en kommende lokalplan.

Lokallisten Ny Egedal stemte således imod alle tre indstillingspunkter:

"Grundlæggende mener vi, man skal gå tilbage i processen og se på sagen med nye øjne. Vi mener ikke, det her er det rigtige for Ølstykke bymidte. Der er noget, der er relateret til selve projektet, som eksempelvis, at vi ikke ønsker fire-etagers bygninger midt i Ølstykke, at vi gerne vil have en arkitektur-politik i kommunen, hvis man endelig vil bygge i højden og dermed give køb på, at vi er en landkommune. Og så har vi også et ønske om, at man i højere grad tilgodeser behovet for kultur- og fritidslivet end for nye boliger. Når man nedlægger hallen vil man eksempelvis få skabt problemer med halkapaciteten, der trods en ny hal i Ølstykke er udfordret. Det er jo derfor den bliver bygget. Og hvis man så lukker en anden hal, er vi lige vidt," lyder det fra Ulrik John Nielsen fra Lokallisten.

"Vi har sammen med SF præsenteret en plan, der samlet set går i nul. Den indebærer blandt andet en flytning af biblioteket til Toftehøjgrunden, så der kan udvikles på den eksisterende biblioteksgrund. Den gør det også muligt at skabe kulturliv på grunden, og anvende de eksisterende bygninger til eksempelvis rækkehuse og ikke mindst til midlertidige løsninger, så eleverne ikke skal gå i skole og pavilloner og byggerod, når de andre skoler i Ølstykke skal renoveres," konstaterer han.

Det konservative medlem af Planudvalget Niels Lindhardt Johansen stemte for at godkende udviklingsplanen.

Til gengæld stemte han i imod at igangsætte lokalplanarbejdet med udgangspunkt i samme plan.

Lokalavisen vil forsøge at få en kommentar fra ham til sagen snarest.