Se billedserie Anders Larsen og hans kone, Birgitte Knudsen, er allerede gået i gang med udskiftningen af deres tag. Det kommer til at koste dem 130.000 kroner. Taget har 6,6 kw solceller integreret, og de vil producere ca. 6.500 kwh om året. Foto: fdue.

20 naboer i Smørum går sammen: Udskifter tag og installerer solceller

I bofællesskabet Æblevangen i Smørum har 20 beboere i fællesskab indhentet tilbud hos en entreprenør for at få udskiftet deres tag og installeret solceller ved samme lejlighed

Egedal - 02. december 2020

'husene i Æblevangen er bygget i 1979. Der er 18 dobbelthuse altså i alt 36 husstande Der er asbest i tagene, og en nytilflyttet beboer begyndte i 2018 at undersøge, om man kunne fjerne asbesttagene.

Et projekt som det kan bedst betale sig, hvis man er flere om at gøre det samtidig. Men Æblevangen har ingen bestyrelse, som kan beslutte, hvad der skal ske på de enkelte huse. Derfor handlede det i første omgang om at finde ud af, om der var opbakning blandt flere beboere til projektet.

Efter to års arbejde er 20 ud af 36 husstande klar til at udskifte tag - og for manges vedkommende installere solceller i samme omgang.

Anders Larsen har især været aktiv med hensyn til solcellerne i projektet. Han fortæller her, hvordan det efter en lang og kompliceret indsats lykkedes at samle de 20 husstande.

"En lidt overraskende succeshistorie" kalder han forløbet, for beboerne løb flere gange undervejs ind i modstand og skuffelser.

Gik næsten i stå Anders Larsen har beskæftiget sig med miljø og energi i hele sit arbejdsliv. Bl.a. har han været vicedirektør i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut samt ansat på RUC, hvor han har arbejdet med miljø og energi.

Men det er første gang, at han privat har været involveret i at installere solceller på sit tag.

"Efter et forsøg på selv at lave et udbudsmateriale fandt vi ud af, at vi måtte samle penge til at tilknytte en rådgiver. Han skulle i første omgang finde ud af, om det kunne betale sig at hæve tagene med henblik på at øge isoleringen. Men analysen viste til manges skuffelse, at det ikke kunne betale sig," fortæller Anders Larsen.

I vinteren 2019-2020 var renoveringen ved at gå i stå, men med konsulentens hjælp fik beboerne i foråret 2020 udfærdiget et udbudsmateriale, hvor udskiftning af tag skulle kombineres med solceller.

"Jeg har altid været optaget af solceller, som efter min mening er en elegant form for energi. Derfor foreslog jeg tagintegrerede solceller," siger Anders Larsen.

Solcelle-energi har dog ikke haft så stor bevågenhed i Danmark, mens vindenergi har været meget mere i vælten, og Æblevangens udbud resulterede da heller ikke i det store antal tilbud.

"Vi fik - med lidt god vilje - tre svar, der kunne bruges, hvoraf de to var meget dyre. Problemet var, at vi krævede både bygningsrenovering og solceller, og kun få entreprenører kan løse begge opgaver. Men vi fik ét tilbud, vi kunne bruge," siger Anders Larsen.

Løfter i flok I begyndelsen af november blev der skrevet kontrakt på renoveringen af de enkelte huse. Ifølge planen begynder arbejdet 1. januar 2021. To huse får udskiftet tag ad gangen, og til sommer er solcellerne på plads.

Alle får skiftet taget, og mange får tagintegrerede solceller. Derudover har hver enkelt beboer forhandlet deres individuelle løsninger på plads.

"Nogle beboere har f.eks. valgt at få sat vinduer i taget, så de kunne få mere lys ved samme lejlighed. Da vi ikke har en bestyrelse, som kan underskrive kontrakten, har hver enkelt familie skrevet under på deres kontrakt," fortæller Anders Larsen.

"Vi har i bofællesskabet tidligere håndteret store opgaver som f.eks. asfaltering, men det er første gang vi i min tid - jeg har boet her siden 1989 - har organiseret os om en større fælles opgave på de enkelte (private) ejendomme. Det har således også organisatorisk været et pionerarbejde at samle opbakning."

For at få organiseringen til at lykkes har Julie Galsbo været en utrættelig ildsjæl og Mette Boye en erfaren og empatisk leder, og begge har været afgørende for projektets succes, siger Anders Larsen, der konkluderer: "Det har været en lang og stenet vej at nå hertil, men så meget desto gladere er vi selvfølgelig for, at det er lykkedes at løfte i flok."

FAKTA Når renoveringen er færdig, bliver der 21 anlæg med solceller (20 boliger plus fælleshus) med en kapacitet på i alt 100 kw. Den samlede elproduktion forventes at blive ca. 100.000 kwh. Nok til at dække bofællesskabets elforbrug (ekskl. fælleshuset).

Taggruppen, som drev projektet i mål, bestod udover de i teksten nævnte af Jørn Clemmensen, Tomas Bohr, Thomas Kjær.