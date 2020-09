17 medlemmer af Egedal Byråd står bag årets budgetforlig, og her ses fra venstre partiernes forhandlere Peter Hemmingsen (DF), Vicky Holst Rasmussen (S), Ole Hovøre (V), Rikke Mortensen (R) og Charlotte Haagendrup (K) sammen med borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Egedal Kommune.

Egedal - 24. september 2020

17 medlemmer af Egedal Byråd står bag det en pressemeddelelse kalder et »historisk velfærdsbudget« for 2021-24.

Onsdag aften blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt løsgænger Jacob Peter Loessl.

»Budgetaftalen indeholder forbedringer for mange millioner inden for alle velfærdsområder. Det betyder, at både børn og unge, udsatte borgere og vores ældre kommer til at kunne mærke forbedringer. Der afsættes penge til mere omsorg og faglighed i ældreplejen, en styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene, bedre praktisk og faglig understøttelse i folkeskolen, en håndsrækning til de unge i form af blandt andet et SSP-gadeteam og endelig mere forebyggelse på socialområdet og i arbejdet med børn med diagnoser.«, oplyser kommunen.

- Jeg er umådelig stolt, af det budget, vi nu har kunnet samle et bredt flertal i byrådet om. Vi bygger nu videre på den positive vækst og udvikling, som Egedal har gennemgået de seneste år. Det sender et tydeligt signal om, at flertallet prioriterer den brede kernevelfærd. Der er i budgettet plads til større og flerårige indsatser og investeringer i blandt andet. vores folkeskoler, dagtilbud og ældrepleje, siger borgmester Karsten Søndergaard (V) i pressemeddelelsen.

Budgettet indeholder også en opgradering af kulturhusene og en stor udvidelse og vedligeholdelse af cykelstierne i kommunen. Endelig afsættes der midler til en såkaldt corona-pulje, der skal sikre tilstrækkelig rengøring og indsatser for de borgere, der er blevet ledige som konsekvens af coronaen.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi med budgettet kan gøre indsatsen på alle vores velfærdsområder endnu bedre, men når det er sagt, vil jeg særligt fremhæve, at vi nu også afsætter flere penge til at sikre en fortsat adgang til naturen for alle egedals borgere. Udelivet har haft høj prioritet under Coronakrisen, og nu sikrer vi endnu bedre rammer med bålhytter, shelters og flere motionsmuligheder i vores smukke natur, tilføjer borgmesteren.

Finansieringen til forbedringerne for mange millioner inden for alle de større velfærdsområder i det kommende års budget sker gennem en række besparelser og effektiviseringer, der trimmer kommunens udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter, administration, indkøb, vikarer og kapitalforvaltning. På baggrund af de mange kvalificerede høringssvar er en besparelse på rengøring ved husassistenterne på ældreområdet dog taget ud af budgetaftalen, fremgår det.

Som tidligere omtalt står SF og Lokallisten Ny Egedal udenfor årets budgetaftale.