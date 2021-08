Lokallisten Ny Egedal har præsenteret en liste med 17 kandidater, der glæder sig til at møde borgerne. Fotocollage: Lokallisten Ny Egedal

17 navne stiller op for Lokallisten Ny Egedal

Egedal - 18. august 2021 kl. 16:10 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

17 kandidater er klar til at stille op for Lokallisten Ny Egedal ved kommunalvalget tirsdag den 16. november. Efter en ekstraordinær generalforsamling præsenterer Lokallisten Ny Egedal »med glæde og stolthed« sit hold med kandidater fordelt over hele Egedal Kommune.

- Det viser, vi er en lokalliste for alle borgere i Egedal, siger formand Jens Søndergaard i en pressemeddelelse.

Øverst på listen står spids- og borgmesterkandidat Ulrik John Nielsen, der ved valget i 2017 blev valgt ind i byrådet for Venstre. Han tog initiativ til Lokallisten Ny Egedal efter en periode som løsgænger i byrådet, fordi han blev smidt ud af Venstre, og kan nu se med glæde på resultatet.

- Dette er kulminationen på halvandet års hårdt arbejde med at skabe Lokallisten Ny Egedal. At kunne præsentere en kandidatliste på hele 17 kandidater viser, at vi er mange, der vil arbejde hårdt for at skabe et Egedal, der er mere borgerinddragende og bedre til at bruge de mange lokale kompetencer, udtaler Ulrik John Nielsen.

Nummer to på listen er hans byrådskollega Bettina Barenkop Zarp fra Smørum, der blev valgt ind i byrådet for Dansk Folkeparti i 2017.

Lokallisten Ny Egedals nytilkomne kandidat og nuværende byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen, der har siddet 16 år i byrådet for Det Konservative Folkeparti, ligger nummer 11 på listen, men da den er sideordnet, er det de personlige stemmer, der bestemmer, hvem der i sidste ende bliver valgt.

I den kommende tid vil de øvrige kandidater blive præsenteret på hjemmeside og Facebook etc. oplyser Lokallisten Ny Egedal, der er fri for politiske bindinger.

»Udgangspunktet er lokalpolitik med en selvstændig vision for borgerne. Lokallisten Ny Egedal arbejder tværpolitisk ud fra et principprogram, der omhandler den enkelte borger, kommunen og naturen i Egedal Kommune.«, skriver Lokallisten Ny Egedal.

Nu glæder dens 17 kandidater til mange dialoger med Egedals borgere i alle byer i Egedal de kommende par måneder.

»Det er måden, hvorpå vi kan opnå mandat til at skabe en mere visionær og borgerinddragende kommune.«, påpeger den.

Via Lokallisten Ny Egedal's hjemmeside kan man støtte Lokallisten ved at tegne et medlemskab eller et sponsorat.

1) Ulrik John Nielsen - Ganløse (spids- og borgmesterkandidat)

2) Bettina Barenkop Zarp - Smørum

3) Lars Winter Andersen - Stenløse

4) Illa Jepsen - Ølstykke

5) Morten Leonhardt Marstrand - Ganløse

6) Stig Bundgaard - Stenløse

7) Ric Jakobsen - Slagslunde

8) Kristian Petersen Nørgaard - Smørum

9) Tobias Fisch Albrechtsen - Ølstykke

10) Sarah Holmgaard Mortensen - Ølstykke

11) Niels Lindhardt Johansen - Ganløse

12) Mikkel Seierø - Ølstykke

13) Torsten Nielsen - Ølstykke

14) Jannie Lund-Nielsen - Stenløse

15) Carl Emil Bundgaard - Stenløse

16) Preben Jacobsen - Stenløse

17) Mette Danielsen - Ølstykke