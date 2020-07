2E Group skal bygge og udleje i alt 291 boliger i Egedal By for NREP.

148 mindre boliger er på vej i ny by

Med yderligere 148 boliger på vej oveni i de 143, der blev meldt ud i februar har NREP og 2E Group udvidet samarbejdet i Egedal By, hvor 2E Group nu skal stå for projektudvikling, byggeri og udlejning af sammenlagt 291 boliger for NREP.

- Vores mæglerfirma 2E Bolig indbød til åbent hus i salgskontoret for nogle måneder siden. på kun halvanden time var alle boliger udlejet, og folk stod endnu i kø udenfor salgskontoret. Vi er helt sikker på, at vi har ramt spot on med denne boligstørrelse og at de bliver en meget succesfuld investering for NREP, og det betyder meget for os, siger administrerende direktør Jesper Skovsgaard fra 2E Group i en pressemeddelelse.