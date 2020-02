143 nyopførte boliger solgt

2E Group fortsætter med at gøre sit for at befolke Egedal By. De første 55 lejeboliger er allerede revet væk og købt af 30 norske, private investorer fra primært Oslo-området. Og nu har 2E Group solgt næste etape med 143 nye boliger i Egedal By til den nordiske investor og ejendomsudvikler NREP for cirka 300 millioner, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.