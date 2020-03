140-160 så livestreamede Corona-svar

Karsten Søndergaard svarede live via kommunens hjemmeside. Foto: Allan Nørregaard

Egedal - 16. marts 2020 kl. 15:56 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange Egedal-borgere er smittede med Covid-19? Hvor mange børn er der i nødpasningen? Hvorfor er genbrugspladserne lukkede?

Det var nogle af de spørgsmål, borgmester Karsten Søndergaard (V) fik, da han mandag klokken 13 gik på en halv times Livestreaming om Coronasituationen i Egedal via kommunens Facebookside.

Med på sidelinjen havde han centerchef for Skoler og Dagtilbud Lone Kvist og centerchef for Sundhed og Omsorg Tina Wils.

Da borgmesteren indledte med at svare på nogle af de spørgsmål, der var kommet ind på forhånd, kunne han konstatere, at noget af det, der har fyldt meget er, hvor mange Corona-smittede, der er i kommunen.

- Det ved vi ikke, men med godt 800 registerede ville det være mærkværdigt, hvis der ikke er nogen i Egedal Kommune, sagde borgmesteren og forklarede, at kommunen kun holder øje med, om medarbejdere eller beboere på plejecentrene er smittede, og tager sine forholdsregler der.

Et andet spørgsmål, der har optaget sindene, er, hvorfor genbrugsstationerne er lukkede for private. Her kunne borgmesteren henvise til, at det er en beslutning fra Vestforbrænding, der også har sendt medarbejdere hjem og derfor ikke har så mange medarbejdere på arbejde til at tage sig af fyldte containere.

Til gengæld tømmes skraldespandene som sædvanlig, men her har affaldsselskaberne fået udvidet tidsfristerne, så borgerne må være forberedt på, at der kan blive tømt skraldespande fra klokken 4 om morgenen og lidt længere ud på dagen, forklarede han.

På forhånd var der også kommet spørgsmål om, hvorfor man ikke må besøge sine ældre pårørende på plejehjem.

- Vi skal passe godt på hinanden og vores ældre og udsatte borgere, og der er mange på vores plejehjem, fastslog borgmesteren som forklaring på, at man generelt skal afholde sig fra besøg, og lave en aftale med personalet, hvis der er akut behov for det.

En borger ville vide, hvor mange børn, der er i nødpasning på én gang, og Lone Kvist kunne fortælle, at der var max 10 børn sammen i en af de fire nødpasningsinstitutioner, der mandag passede til sammen 25 børn, og der er fokus på hygiejne og afstand mellem børnene. Der var stort set ikke nogen børn i nødpasning på skolerne, idet kun en enkelt skole havde to elever.

En anden ville vide, hvorfor man ikke kan få pengene for pasning tilbage, og her følger kommunen regeringens anvisninger.

- Vi er nødt til at stå sammen, og det gælder også borgerne i Egedal. Vi betaler løn til medarbejderne, så selv om I ikke får den ydelse, så er det det, I bidrager med. Det er selvfølgelig ærgerligt, så vi håber, at vi kommer over den krise - jo hurtigere jo bedre, sagde Karsten Søndergaard.

Senere oplyste han, at kommunen også skal betale madleverancerne fra Fru Hansens Kælder til daginstitutionerne, selv om børnene ikke er der, så det bliver forældrene også nødt til at betale.

Til gengæld opfordrede han alle, der mangler nødpasning, til at henvende sig til kommunen, så der kan findes en løsning på det.

De små virksomheder i kommunen vil kommunen forsøge at hjælpe ved at fremskynde sin betaling for de lokale ydelser, den har fået, og borgmesteren opfordrede generelt til at støtte de lokale forretningsdrivende ved for eksempel at gøre brug af tilbud om take-away eller handle i de lokale butikker.

Kommunen kunne i øvrigt glæde sig over ros til personalet og ros for hurtig information, og bagefter kunne Karsten Søndergaard glæde sig over, at livestreamingen gik godt.

- Jeg er overvældet over, at der konstant var 140-160 mennesker på. Det viser, at der har været et behov, og at mange går op i at få noget viden på det her område. Der kom nogle gode spørgsmål, så jeg synes, det er en god måde at kommunikere med borgerne på, sagde han.Nu skal livestreamingen evalueres, men han vil ikke afvise, at livestreaming kan komme på tale igen.

Og i hvert fald er der planlagt livestreaming af byrådsmødet på Egedal Rådhus på onsdag i næste uge.

Mandagens livestreaming ligger nu på kommunens Facebookside, hvor man kan se den.