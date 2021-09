Ved valget i 2017 var det brevstemmer, der blev talt op, og formand Bjarne Larsen (stående for bordenden) håber, at flere vil stemme, når det bliver et fremmødevalg den 16. november. Foto: Allan Nørregaard

13 kandidater stiller op til Seniorrådet

Da fristen for at melde sig udløb onsdag klokken 12 havde seks af de nuværende Seniorrådsmedlemmer, suppleanten Kim Røgen og seks helt nye kandidater meldt sig på banen som mulige repræsentanter for kommunens borgere over 60 år. Det er én mere end ved valget i 2017, hvor der var 12 kandidater til de ni pladser i Seniorrådet.

Så nu håber Seniorrådet, at vælgerne over 60 vil benytte deres stemmeret til Seniorrådet, når de alligevel er oppe for at stemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget. Som noget nyt er valget til Egedal Seniorråd nemlig et fremmødevalg i stedet for som sidst, hvor stemmerne skulle afgives pr. brev, og det skulle gerne gøre noget godt for stemmeprocenten.