13-årig pige sexkrænket af 17-årig dreng

En eftermiddag i slutningen af maj eller begyndelsen af juni sidste år blev en 13-årig pige udsat for en seksuel krænkelse på en dengang 17-årig drengs værelse i Ølstykke.

Onsdag blev den nu 18-årige unge mand idømt fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste for at have krænket pigens blufærdighed ved at beføle hende på baller, bryster og i skridtet uden på tøjet, mens hun sov, og for at fortsætte med det, selv om hun forsøgte at skubbe ham væk og sige stop flere gange.