Der er lagt op til en festlig aften, når kommunen inviterer 120 ældre og borgere med demens til koncert med bl.a. Birthe Kjær. Foto: Christian Krogh.

120 udvalgte skal til fest med Birthe Kjær

Egedal - 06. september 2021

120 Egedal-borgere kan godt begynde at glæde sig til en oplevelse med den populære dansktopsangerinde Birthe Kjær. Tirsdag den 28. september har Egedal Kommune nemlig inviteret dem til et lukket arrangment på Egedal Rådhus.

»Festen er målrettet de borgere, der har sværest ved selv at opsøge og deltage i sociale arrangementer, og som derfor har været ekstra hårdt ramt under corona-krisen. Blandt de inviterede er blandt andet borgere med demens og deres pårørende.«, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Festdeltagerne kan se frem til et brag af en fest, som både byder på intimkoncert med Birthe Kjær, snacks, drikkevarer, god stemning og »De Gamle Jazzdrenge«, som spiller op to gange. Transporten til og fra festen er der også sørget for, så alt, de cirka 120 inviterede skal gøre, er takke ja eller nej til den invitation, de har fået via deres hjemme- eller sygepleje.«, fremgår det.

- Nedlukningerne ramte vores allermest sårbare borgere ekstra hårdt. Og når man har svært ved selv at opsøge sociale og kulturelle arrangementer, kan det være rigtig dejligt at blive inviteret ud til en fælles kulturoplevelse, hvor der er sørget for det hele fra start til slut, forklarer Tina Wils, centerchef for Sundhed og Omsorg.

Hun fortæller, at valget af Birthe Kjær som hovednavn heller ikke er tilfældigt.

- Hun er kendt for at sprede fest og glæde, og det er netop det, vi gerne vil give borgerne med dette arrangement, fortæller Tina Wils.

Og for at gøre det helt trygt at gå til fest, vil 25 frivillige medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejen være med til arrangementet for at sørge for, at det hele forløber så sikkert og festligt som muligt, og så festdeltagerne kan få den rette hjælp undervejs, oplyser kommunen.

Midlerne til festen stammer fra sommer- og erhvervspakken 2021. Egedal Kommune har ligesom alle andre kommuner fået midler fra pakken til blandt andet at styrke fysik og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap, og de inviterede er udvalgt af hjemmeplejen på baggrund af en række kriterier.

Efter festen er der stadig midler i Egedals pulje, og flere andre aktiviteter og arrangementer er undervejs, fremgår det.