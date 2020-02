12 nye elever er i gang med lederkursus

12 nye elever er gået i gang med et LIFU-forløb i Egedal Kommune. Foto: Egedal Kommune

Egedal - 19. februar 2020 kl. 10:30 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 elever fra Egedal 10. klassecenter er i gang med et uddannelsesforløb, som skal styrke deres personlige lederskab og lære dem at være frivillige i idrætsregi. Det kan være en hjælp til uddannelse og job senere hen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Netværk, lederskab og styrkede personlige kompetencer er nogle af de gevinster, eleverne får med i rygsækken på det LIFU-forløb (Ledelse og Idræt for Unge), som de 12 unge lige nu er i gang med.

Her får de et kursus i personligt lederskab, en praktisk hjælpetræneruddannelse og otte ugers praktik som hjælpetrænere i en frivillig idrætsinstitution, de selv har valgt.

FAKTA Projektet er udsprunget af et samarbejde mellem virksomheden WESi3, Kultur og Fritid samt Ung Egedal. Egedal Idrætsfælleskab (EIF) har også været involveret i at få projektet godt i gang. Der arbejdes på, at LIFU fremover kan blive et fast tilbud til Egedals 10. klasses elever, hvor Ung Egedal og 10. klassecentret selv står for tilbuddet. [/list] [/list] - Det giver de unge et bedre kendskab til egne evner, styrker og udviklingspotentialer, og det kan de bruge aktivt, hvis de vil søge et fritidsjob eller skal finde en uddannelse, som passer godt til dem, fortæller kultur- og fritidskonsulent Henriette Nordvig Larsen.

En vej til netværk og arbejdsliv Eleverne lærer også at tilrettelægge idrætstræning for børn og stille sig op og give en klar instruks til andre. Det klæder dem på til at kunne blive dygtige frivillige i idrætsregi og kan åbne døren for nye fællesskaber og netværk, som kan udvikle i retning mod uddannelse og job.

- Idræt er en fantastisk vej til netværk, og at være aktiv i en idrætsforening kan give nogle gode kontakter, hvis man fx senere skal finde en læreplads, forklarer Benny Würtz, som har udviklet konceptet sammen med DBU og underviser på træneruddannelsen.

- De kompetencer, eleverne udvikler her, kan de også bruge til for eksempel en jobsamtale eller en fremlæggelse i skolen. Og så får de samtidig noget helt konkret at skrive på CV'et, siger han.

Også gevinster til klassefællesskabet Det er andet år, 10. klassecentret deltager i LIFU-forløbet, og i år har kontaktlærer Rasmus Münster Schrøder uddannet sig til at kunne undervise i forløbet, så 10. klassecentret fremover selv kan køre videre med kurserne.

- Mange af eleverne er blomstret mærkbart op på de uger, vi har været i gang. Og de gevinster, de hver især får, kan også tages med tilbage til klasselokalerne, når der skal fremlægges eller arbejdes i grupper. Derfor vil vi gerne fortsætte med forløbet fremover, siger Rasmus.

Et godt diplom i baglommen De unge er nu i praktik som hjælpetrænere i idrætsforeninger i makkerpar, så de kan støtte hinanden i de nye færdigheder. Til slut får de alle et DBU-diplom, og det er godt at have i baglommen, forklarer Benny, for det signalerer klart, at her er en ung, som har lært at tage ansvar og at tage fat.

Og hvad siger de unge selv om forløbet?

- Det er fantastisk. Vi har lært rigtig meget om os selv, og om, hvordan man kan arbejde godt sammen, selv om man er forskellige, fortæller Rasmus 'Monty' fra samfundsfagslinjen.

- Det er fedt, at vi har fået den her mulighed, og jeg håber, at endnu flere elever kan få lov at gøre det samme, supplerer Christine, også fra idrætslinjen.

Uddannelsesforløbet tæller som en del af de unges 10. klasseuddannelse.