112-udrykning: Røg fra savskæreri

- De havde selv taget en brandslange og havde slukket det, og de tilkaldte os for at få kontrolleret, at alt var, som det skulle været. Det var det, fortæller indsatsleder Ole Hermansen, Frederiksborg Brand & Redning, der oplyser, at beredskabet tjekkede stedet med sit termiske kamera for at være på den sikre side.