Borgmesterene fik overrakt 1119 underskrifter af Line Hansen og Mikki Østergaard.

1119 imod arresthus flyttede ikke flertal

Egedal - 24. juni 2020 kl. 21:58 Af Annemette Ross Jensen

1119 underskrifter, hvoraf de 1039 er borgere fra Egedal, var ikke nok til at få et flertal i Egedal Byråd til at droppe planerne om et arresthus i Kildedal.

Underskrifterne blev overrakt af Line Hansen og Mikki Østergaard umiddelbart inden byrådsmødets start. De havde regnet ud, at det svarer til 4,32 procent af de 24.074 gyldige stemmer ved det seneste kommunalvalg.

- Vi er da glade for, at vi kom over 1000. Det er da en milepæl at komme over et fire-cifret tal, sagde Mikki Østergaard.

- Vi er nået hertil på tre uger, konstaterede Line Hansen, der overfor byrådet gav udtryk for håb om, at politikerne ville lytte til borgerne.

Men underskrifterne flyttede ikke flertallet i byrådet, hvor formanden for Planud- valget Ib Sørensen (S) slog fast, at byrådet har ønsket, at der skal ske noget i området, og både Casa og Kriminalforsorgen har meldt sig med interesse.

Ole Hovøre (V) havde regnet på underskrifttallene og set ud fra de 32.268 stemmeberettigede ved valget var han nået frem til, at det kun er tre procent, der har skrevet under imod arresthuset.

- 97 procent af de stemmeberettigede, som så nemt kunne have skrevet under, har valgt ikke at stemme imod. Det er også noget, vi vægter, sagde han.

Der var dog også betænkelige røster i byrådet. Løsgænger Ulrik John Nielsen vil overhovedet ikke have et arresthus i Egedal Kommune, SF's Jens Skov slog fast, at det ikke er sikkert, at SF stemmer for arresthuset, når den endelige beslutning skal træffes, og Helle Nielsen (R) ville gerne have analyseret alternativer til arresthuset.

Det resulterede i to ændringsforslag. Ulrik John Nielsens forslag om at lade administrationen arbejde videre med en helhedsplan for Kildedal Nord uden et arresthus blev forkastet med 17 stemmer imod hans ene. Bettina Zarp (DF) og Helle Nielsen undlod at stemme, mens Niels Lindhardt Johansen (K) var fraværende.

Helle Nielsens forslag om at belyse det langsigtede økonomiske potentiale ved alternative formål fik hendes og Jens Skovs stemme, mens Ulrik John Nielsen og Bettina Zarp undlod at stemme. Ulrik John Nielsen stemte således imod alle punkter undtagen punktet om at den nordligste del fastholdes som åbent land. Bettina Zarp undlod at stemme hele vejen.

Med 18 stemmer fra V, K, S, SF, R, LA, Peter Hemmingsen (DF) og løsgænger Jacob Loessl skal der således arbejdes videre med en helhedsplan inklusive et arresthus, men borgmester Karsten Søndergaard (V) understregede, at byrådet ikke har bundet sig til noget, så inden et arresthus bliver bygget, skal der træffes en ny beslutning om det i byrådet.

Hele den timelange debat kan stadig høres via den båndede livestreaming på kommunens Facebook.