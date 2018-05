100 års målfest

Hele 10 gange nettede det unge hold mod Jan Hoffmann i Showholdets mål, hvor Mark Kronby og Daniel Thomas Therkildsen scorede hver tre mål, Mads Rødby to, Matthias Pointinger et, mens det sidste ikke fik sat navn på. Showholdet kunne takke Jan Laursen for fem af sine otte mål, mens Derk Drooze, René Schrøder og Jan Hoffmann scorede hver ét.

For de fleste tilskuere vandt det unge hold således med to mål over »de gamle«, men helt i kampens og den veloplagte speaker Thomas Sønnichsens ånd - og måske fordi måltavlen ikke kunne følge med længere - så blev kampens officielle resultat sat til jævnbyrdige 9-8.

Og således var de lidt for tunge byger under kampen det eneste publikum og arrangører kunne klage over, og det var da også en glad næstformand Michael Hansen, der kunne gøre status over en god dag med aktiviteter for børn og unge om formiddagen, reception med blandt andet borgmester Karsten Søndergaard (V) og formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) blandt gæsterne, og endelig en sjov showkamp med op mod 500 tilskuere, gratis is til børnene og godt gang i klubbens nye salgsbod, der er bygget af 10 frivillige gennem det seneste halvandet år.