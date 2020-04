10 smittede og en indlagt på Egeparken

- De 10 er isolerede fra de øvrige. Vores plejehjemslæge mangler lige at give besked til fem pårørende til hendes patienter, men ingen af de fem er smittede. Ellers er alle kontaktede, fortalte hun fredag formiddag.

- Og så tror jeg godt, jeg tør love, at vi får testet alle medarbejdere. Der er nogle medarbejdere, der den sidste uges tid er blevet testet, og ingen af dem har været positive. Det ser altså ud til, at vi er lykkedes med at inddæmme smitten. Vores personale har reageret super godt, og vores beredskabsplaner fungerer godt, ligesom vi stadig har tilstrækkelige med værnemidler, tilføjede hun.