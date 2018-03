10. klasserne skal samles under et tag

Egedal Byråds beslutning om at slå kommunens to 10. klasses tilbud sammen til ét under Ung Egedal, betyder at alle elever, der vil i 10. klasse i Egedal kommune, skal til 10. klasse centeret på den gamle Jørlunde skole. Her samler Ung Egedal de professionelle kræfter, der skal klæde eleverne i 10. klasse på til at tage en ungdomsuddannelse, og samtidig er det planen, at tænke folkeskolen bedre sammen med kommunens øvrige ungetilbud.

- Jeg tror på, at det nye center bliver en gevinst for de unge. I Ung Egedal mener vi, at de unge har brug for et egentligt skift, hvis de virkelig skal kunne flytte sig og genvinde lysten til at lære tilbage, siger Thomas N. Feldborg Bruun. Han er leder af Ung Egedal og SSP, der p.t. har til huse på Hindbærvangen i Smørum, hvor der ikke længere skal være 10. klasse efter sommerferien, men medarbejderne bliver ved med at have deres kontorer der og ikke i Jørlunde.