Corona-situationen betyder, at årets 1. maj-arrangement i Egedal bliver på afstand. Her ses et billede fra en tidligere 1. maj-fest ved kulturhuset i Stenløse. Arkivfoto

1. maj-festen i Egedal bliver på afstand

Den 1. maj er det som bekendt arbejdernes internationale kampdag, og i Egedal Kommune er Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet gået sammen for at fejret dagen, men grundet corona bliver festlighederne anderledes end normalt.

"Vi ville rigtig gerne have fejret dagen som et fælles arrangement med både taler og sang. Corona spiller dog stadig en stor rolle i vores samfund og sætter dagsordenen for vores fysiske fællesskaber. Derfor har vi besluttet, at vi vil holde et mindre arrangement, hvor vi på afstand vil ønske god 1. maj i Egedal på udvalgte steder og samtidig sende taler fra partierne ud via Facebook og hjemmesider," oplyser ocialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet i en fælles pressemeddelelse.