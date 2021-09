Se billedserie Tidligere udsendte deltog sammen med kærester, ægtefæller og børn i Veteran Café Egedals Flagdag i Egedal Centret. Foto: Kenn Thomsen

- Vi må aldrig lade nogen i stikken

Egedal - 05. september 2021

Egedal: Mens det for nogle var en ganske almindelig dag med indkøb og famileliv, kredsede andres tanker og taler om fremmede himmelstrøg ved søndagens Flagdag for Danmarks Udsendte.

Pt. er der 308 registerede tidligere udsendte i Egedal Kommune - 50 flere siden sidste flagdag. En del af dem mødte op sammen med pårørende til morgenkaffe og taler på Egedal Rådhus, hvor 80-90 personer deltog. Her fik fire børn og unge Familienetværkets børnemedalje, fordi de har oplevet afsavn, frygt og tvivl ved at have en udsendt mor eller far, og major Lotte Jæger Bank-Nielsen, der er chef for Ledelseelementet og Veteransekretariatet i Veterancentret, og borgmester Karsten Søndergaard (V) holdt tale.

Senere på formiddagen fortsatte markeringen af Flagdagen udenfor Kvickly i Egedal Centret, hvor Veteran Café Egedal hyldede alle de mennesker, der forlader familie og venner for at drage ud i den store verden for at udføre det job, som regering og folketing har pålagt dem.

- For nogle var udsendelsen spændende og berigende, for andre et langt mareridt, som ikke vil stoppe, selv efter mange år hjemme. Alle, der har været udsendt, er påvirket af de oplevelser, man har fået, langt hovedparten bearbejder disse oplevelser og kommer videre som et helt menneske, der har brugt oplevelserne til at udvikle sig selv, forklarede Lars Falk Hansen, formand for Veteran Café Egedal, hvor tidligere udsendte kan mødes en gang om ugen i Multihuset i Stenløse Syd, og som opfordrede til, at man ikke kun sender veteranerne en venlig tanke på Flagdagen, men også i hverdagen.

Frø vil spire i Afghanistan I talen kom han ind på Afghanistan, hvor alle soldaterne lige er blevet trukket hjem på en måde, han ikke syntes var så elegant, men helt nødvendig, fordi Danmarks største allierede USA trak sig ud. Danmarks mission i Afghanistan var dog ikke forgæves, påpegede Lars Falk Hansen.

- Første del var at stoppe Osama Bin Laden. Det lykkedes, og missionen var en succes. Men det kan heller aldrig være en fiasko at sikre pigerne i det land muligheden for at gå i skole på lige niveau som drengene, sagde han, som mener, at vi helt naturligt vil få en debat om, hvorvidt prisen, danskerne har betalt, har været for høj i form af døde og sårede.

Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) erklærede sig enig med Lars Falk Hansen i, at indsatsen i Afghanistan ikke var spildt. Han henviste til, at kvinder har kunnet leve mere frit i 20 år, børn har fået uddannelse, landet har arbejdet sig i retning mod et ægte demokrati og befolkningen har haft ro til at lade erhvervsliv og byer blomstre op.

- De frø, vi har været med til at så, vil spire hos afghanerne i mange år. Afghanerne har opnået en masse fordele, påpegede borgmesteren, der følte sig overbevist om, at Danmarks også i fremtiden kommer til at hjælpe rundt omkring i verdens brændpunkter, fordi vores personel er dygtige og eftertragtede.

Vi skal hjælpe venner Ifølge Karsten Søndergaard var det ikke nemt for nogen at se billederne fra evakueringen fra Afghanistan, men det var sikkert værst for dem, der var der, eller har været udstationeret i konfliktområder.

- Læren fra den sidste måneds begivenheder må være, at vi aldrig lader nogle i stikken. De mennesker, som har risikeret livet for at hjælpe os, skal med det samme kunne komme i sikkerhed, når situationen vendes på hovedet. Det må aldrig igen blive en diskussion om, vi skal hjælpe vores venner, fastslog han.

De tre tidligere udsendte Kevin Moslund fra Stenløse, der var i Afghanistan i 2013; Brian Larsen fra Ballerup, som var i Jugoslavien i 1992 og i Afghanistan, Uzbekistan og Kirgisistan i 2002, samt Kim Neve fra Ølstykke, der var på Cypern i 1983 og i Jugoslavien i 1994, var med til at markere Flagdagen.

- Vi vil gøre tidligere udsendte opmærksomme på Veteran Café Egedal, hvor man kan møde ligesindede. Det kan være svært for andre at forstå, hvad man har været igennem. Man bestemmer selvfølgelig selv, om man vil dele sine oplevelser. Vi taler også om dagligdags ting, fortalte de, inden Frankie & Sixfinger & The Offenders og Tullamore lads overtog scenen.