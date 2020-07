Det så voldsomt og dramatisk ud over flere hustage i Veksø- og Stenløseområdet fredag over middag, hvor en lovlig afbrænding af en høstet mark udviklede sig, her set fra Brøns Mose i Veksø. Foto: Lisbeth Palle

- Den vildeste markbrand jeg har set

Ifølge indsatslederen var en landmand i gang med at afbrænde frøgræs på en høstet mark på helt lovlig vis, men branden bredte sig hurtigt og voldsomt, og det skabte problemer på Agervej, hvor tre-fire huse blev indhyllet i røg, så beredskabet måtte bede beboerne om at holde sig indendøre med lukkede vinduer og døre.

- Det var som om, at hele marken brændte på én gang, lyder beskrivelsen fra indsatslederen, som skønner, at det brændte i fem hektar marker, og som tilføjer, at det godt kan give problemer med afbrænding på steder, hvor der er beboelser lige op af markerne.

- De kørte rundt for at finde ud af, hvor det brændte, indtil det gik op for dem, at det kom fra os, beretter René Bech.