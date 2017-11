Johanne Amanda Andersen og Martin Seid Olsen var sammen med resten af Ungeforum mødt talstærkt op i valgcaféen. Foto: Annemette Jensen

Ungeforum følger valgaften på Rådhuset

Egedal KV17 - 21. november 2017 kl. 21:26 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommunes Ungeforum, der har gjort sit for at få kommunens unge til at stemme til kommunalvalget, er også mødt talstærkt op til valgcaféen på Egedal Rådhus tirsdag aften.

Mens formanden for Ungeforum Mikkel Sager stadig talte stemmer op i Stenløse, fortalte Johanne Amanda Andersen og Martin Seid Olsen, at de har forsøgt af følge valget hele dagen.

- Vi har jo været i skole, så det har været på Facebook, fortalte Johanne, der også havde forsøgt at følge lidt med i andre medier på nettet.

- Og TV2 har kørt på skærmen lige siden, jeg kom hjem, fortalte Martin.

Ungeforum har forsøgt at gøre valget »sexet« for de unge ved at lancere valget som »den første gang«, og det var også første gang, at Johanne og Martin havde stemt.

- Det gik meget stærkt, og jeg skulle slet ikke stå i kø, Det var en meget fed følelse at have stemt for første gang, sagde Johanne, der til alle andre valg har været med sine forældre nede og stemme, men det har Martin ikke.

- Det var nyt for mig, men det var fedt, at du selv har styring på demokratiet, sagde han.

- Ja, du har selv noget at skulle have sagt, tilføjede Johanne.

De to unge har også forsøgt at få deres kammerater til at gå ned og stemme.

- Jeg har prøvet af opfordre hele min klasse og hele min vennegruppe, og de fleste har været nede og stemme, men om de har stemt blankt eller ej, ved jeg ikke, sagde Johanne.

- Jeg har prøvet at spørge ind til dem, og forsøgt at få folk til at snakke om det ved at sige: Hey, der er valg, og det er ikke så tit, sagde Martin.

- Jeg har prøvet at gøre det til tabu overfor vennerne ikke at stemme, for der er mange, der er ligeglade, og det bør de jo ikke være, fastslog Johanne.