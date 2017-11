66-årige Jacob Loessl (R) har arbejdet med skoler hele sit liv, og nu glæder han sig til at gøre det fra en plads i det nye Egedal Byråd. Foto: Kim Rasmussen

Tidligere skoleleder klar til at præge skoler fra ny vinkel

Egedal KV17 - 28. november 2017 kl. 05:12 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Radikale Venstres nyvalgte medlem af Egedal Byråd Jacob Loessl glæder sig til at fortsætte sit virke for det skoleområde, han har brændt for hele sit liv. Fra den 1. januar 2018 sidder han på den ene af de tre radikale pladser i byrådet.

- Det er jeg glad for. Jeg håber bare, jeg kan være med til at præge det i den retning jeg gerne vil, siger han.

66-årige Jacob Loessl kender skoleområdet i Egedal Kommune indefra, for indtil han gik på pension i december 2015, var han distriktsskoleleder på Distriktsskole Ganløse, som han kom til i 2006, mens det endnu var en selvstændig skole. Hans mål med at gå ind i politik er primært at få borgertilfredsheden tilbage i Egedal Kommune og ikke mindst på skoleområdet, der efter hans mening har været for nedadgående de seneste seks-syv år i takt med, at skolerne er blevet mere centraliserede.

- Afstanden til borgerne er blevet for stor. Jeg vil gerne have flere beslutninger tæt på borgerne, og at den enkelte skole har sin egen bestyrelse og ledelse, siger Jacob Loessl.

