Regnkold slutspurt på valgkampen

Regnen og råkulden lå tungt over Egedal Centret i Stenløse lørdag lige over middag, men alligevel var kandidater fra nogle af de opstillede partier på gaden.

I Socialdemokratiets pavillon nær Kvickly havde partiets spidskandidat Ib Sørensen travlt med at tale om trafikforhold med et par vælgere, men nummer to på listen Vicky Holst Rasmussen kunne fortælle, at der også havde været nogen for at spørge om noget med skoler efter skolemødet torsdag aften.