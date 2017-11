Marianne Røgen helt ude - Morten Lyager kommer igen

- Jeg havde forberedt mig på det, for jeg synes, der var mange kandidater, som også var gode, så når folk spurgte mig til mine chancer sagde jeg, at de var fifty-fifty. Jeg havde gået gennem valgkampen og agiteret med mig selv, at jeg ikke skulle være sikker på at komme ind, og det er godt, for det er godt nok mærkeligt, at man ikke skal være med, når man har været med i 12 år. Jeg synes, jeg havde meget politik i mig endnu. Det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg skal nok komme videre, siger Marianne Røgen, der ikke regner med, at hendes navn vil stå på den socialdemokratiske liste til valget i 2021.